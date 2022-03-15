網購平台直播帶貨盛行　有人被誤導購買「美顏」翡翠

疫情下市民居家抗疫的時間增加，不少人會選擇網購。消費者委員會今(15日)公布，近期相關投訴湧現，投訴數字由2019年的4,565宗，倍增至2020年的13,543宗，去年再回落至7,001宗，多涉及直播帶貨及清倉促銷網購等問題。有投訴人購買了直播中有「美顏濾鏡」的黃色翡翠吊墜，其後發現貨不對辦，亦有人被「破底價」的商品吸引，但付款後始知受騙。

消委會表示，疫情下市民習慣「留家消費」，不少網購平台趁機以直播帶貨的銷售形式營造熾熱的購買氣氛，一些網購平台和社交媒體售貨專頁更如雨後春筍快閃湧現，利用消費者「執平貨」、「唔買走寶」等心態，標榜「超筍價」、「破底價」、「結業清倉價」等促銷。

一名投訴人在疫情期間未能親身來港消費，故在購物平台觀看A公司專櫃職員主持直播銷售珠寶首飾，看中一枚黃色翡翠吊墜及另一枚綠色花瓣吊墜，立即點擊購買並付款。然而事主收貨後發現綠色花瓣吊墜十分輕及細小，另一枚吊墜鑲嵌的黃色翡翠，其色澤較直播展示時暗淡，購物平台終承認直播期間使用了美顏濾鏡。經消委會了解後，A公司為維持良好客戶關係同意酌情處理，安排現金退款。

亦有投訴人看到有網頁標榜出售一批近300部德國品牌相機的清倉貨，售價僅498港元，投訴人購買並選擇貨到付款，收到貨物後，始發現貨不對辦，投訴人到速遞公司分店交涉，要求不要將代收貨款交予發貨商，惟職員只答應將貨件退回運貨單上一座工廈的發貨地址。由於訂購相機網頁無法聯絡，投訴難以再作跟進。

另外，有投訴人在社交平台看到一則銷售南韓無煙烤爐的貼文，原價988港元，現以「破底價」499港元發售，限售50部。投訴人即時發送訊息，專頁快速回覆指產品為行貨，享有1年保養，正當事主考慮之際，專頁再傳訊息，稱只餘最後5部，再減100港元促銷。投訴人即時答應購買，並按指示使用電子支付轉帳貨款，專頁回覆安排翌日送貨。但自付款後投訴人再沒有接到任何通知，該專頁不再回覆其訊息，兩日後該專頁甚至消失。

該會高度關注疫情下涉及網購的投訴個案不斷攀升，部分更懷疑涉及欺詐成分，提醒消費者在網購時必須提高警覺，保持理性，了解清楚產品質素、銷售條款及一旦需要退款或退貨時的安排，同時揀選較穩健及具口碑的網購平台，切勿衝動消費。

消委會指新常態為網購業帶來更多商機，敦促網店和銷售平台以殷實手法建立商譽口碑，既有助業務發展，同時亦保障消費者權益，達致買賣雙贏。