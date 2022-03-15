考評局開源節流　上年度盈餘錄得逾4200萬元

疫情下經濟下行，考試及評核局持續增加收入，節約開支。考評局最新財政報告顯示，20至21年度所舉行的香港中學文憑考試、國際及其他專業考試收入大幅下滑，惟最後因種種原因，如政府補助、全港性系統評估(TSA)的收入增加等，員工成本降低及減少行政開支等，最終錄得盈餘逾4,200萬港元，比上年度增近2,500萬港元。另外，考評局亦實施多項措施或研究，包括將灣仔及新蒲崗辦事處遷至前紅磡官立小學校舍，以節省租金，以及研究使用人工智能為英文寫作試題評分等。

教育局向立法會提交考評局最新的財務報表，截至去年8月31日，考評局20至21年度總收入超過4.5億港元，高於去年420萬港元。其中，於舉行香港中學文憑考試、國際及專業或其他本地考試，亦分別減少了近500萬港元及2,500萬港元收入。不過，全港性系統評估(TSA)收入卻反而增加約1,134萬港元，當中政府亦增加補貼逾2,700萬港元。

至於開支方面，員工成本、行政及其他營運開支均有所減少，整體支出4.12億港元以上，比上年度減少2,000萬港元以上。總而言之，考評局在20至21年度共錄得超過4,200萬港元盈餘，較19/20年度的1,740萬港元，多出近2,500萬港元，儲備累計盈餘現增加至近2.27億港元。

報告又提到，考評局在20至23年的三個財政年度，共減少了8至10個常設及非常設職位，並整合部分職位，以開源節流。此外，政府亦於去年7月確認將前紅磡官立小學的空置校舍租予考評局，故當中亦節省了不少租金開支及其他費用。

考評局列出多項現正進行的研究，包括已完成的文憑試體育、資訊及通訊科技、英文科研究。至於在英文科寫作題方面，初步結果顯示，人工智能技術自動評分系統與閱卷員相若，故來年會進行更具規模的可行性研究。