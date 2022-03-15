海關揭4款塑膠玩具不安全　包括2款具窒息風險　1款塑化劑超標

消費者委員會早前就塑膠玩具進行調查，發現市面上有懷疑不安全的塑膠玩具出售，並轉介至有關部門處理。香港海關今（15日）提醒市民留意4款不安全的塑膠玩具，並指其中2款玩具有令兒童窒息的潛在危險，另外2款玩具分別鄰苯二甲酸酯（塑化劑的一種）含量超出《玩具及兒童產品安全條例》（《條例》）及其附屬法例規定的上限，及未附有《條例》所規定的識別標記及雙語警告標籤。

海關試購13款不同種類的塑膠玩具作安全測試，測試結果顯示，其中2款塑膠擠壓玩具有容易脫落的細小組件，而當中1款玩具的包裝膠袋厚度亦過薄，如兒童吞下細小組件或把包裝膠袋蓋在面上，會有引致窒息的潛在危險。

測試結果同時顯示，另1款塑膠擠壓玩具含有的第一類塑化劑鄰苯二甲酸酯，為塑化物料總重量的27%，超出《條例》及其附屬法例所規定的百分之零點一上限。而1款塑膠沐浴玩具則未能完全符合識別標記及雙語警告標籤的要求，涉嫌違反《條例》的規定。

海關其後採取行動，搜查涉案的四間零售店鋪，並於其中1間店鋪檢獲共9件其中一款懷疑有令兒童窒息潛在危險的塑膠擠壓玩具，並同時發出禁制通知書，禁止他們繼續出售該款玩具。就另外一款懷疑有令兒童窒息潛在危險的塑膠擠壓玩具，海關人員亦已發出禁制通知書予相關店鋪。

海關指，曾到全港各區進行巡查，暫沒有再發現涉案的四款塑膠玩具出售。調查仍在進行中，並提醒市民，長期攝取塑化劑或會危害兒童健康，包括對肝臟、腎臟、生殖系統和發育生長造成毒性損害。海關又提醒，家長在購買及使用玩具時，應注意標籤上顯示的合適使用年齡建議；遵照玩具上所附載的所有指示及避免讓兒童長時間接觸及舔啜塑膠製造的玩具等。

根據《條例》的規定，任何人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬港元和監禁1年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬港元及監禁2年。