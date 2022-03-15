東網《玄機》查盡吉凶宜忌 升級更貼心日日有好運
2022年03月15日 12:00
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世紀病毒肆虐，每日打開報紙，確診人數升得快過火箭，加埋政府七國咁亂嘅防疫政策，星斗市民難免無所適從……不過，「好彩有東方，唔使心慌慌」！《東網》於兵荒馬亂之際，為各位讀者再獻新猷，只需更新《東網》APP(手機應用程式)，便可享用「玄機」升級版，續提供「求籤」功能，讓一眾神明為讀者明燈引路，生肖及星座運程有助趨吉避凶，強化「是日通勝」，除了當日通勝資訊外，還可以查詢過往及未來一個月的吉凶宜忌，洞悉先機、逢凶化吉，好運自然來！
另外，《東網》亦時刻用心聆聽民意，「玄機」大力強化「是日通勝」功能，除可參看當日通勝資訊，還能查詢過往及未來一個月的吉凶宜忌！只要按下「是日通勝」版面的「選擇日期」按鈕，再於日曆上選擇想查詢的日期，就可查閱通勝資訊，並因應運勢建議變換行程計劃，增加化險為夷的機會！
提及「玄機」的重要功能，當然不能缺少一眾神明靈籤！有善信分享現時出門之前，打開「玄機」向神明「搖一搖」才可放心起行，簡直是另一意義上的「安心出行」！因此本次更新另一個重點，就是更着重美化版面設計，例如增大字體及改善版面顏色等元素，務求令讀者使用時倍感舒服，日日用都唔會眼花！
而求籤方法亦跟之前一樣，非常簡單易用。善信只需要先從黃大仙、車公、天后及呂祖中，選擇想向衪求助的神明，然後虔誠地在心中默念自己姓名及出生年月日，並跟神明詳細說明心中想請教的事項後，點選「求籤」按鈕或「搖一搖」手機，籤文與仙機立即呈現眼前！輕鬆獲得神明指引，以後唔使又打針又掃碼！
每日安坐家中打開《東網》，除了最新最快的本地及國際消息外，登入「玄機」即可參照當日通勝制訂各種計劃，達到趨吉避凶之效！「玄機」自推出以來獲得熱烈回響，不少讀者向東網表示疫情嚴重，「玄機」的出現可謂一場及時雨，免卻大家打針才可求神問卜的要求，更可減低染疫風險！隨時隨地求支好籤，實在易如反掌！
提提大家，讀者如欲透過手機應用程式體驗上述最新《玄機》升級版功能，必須先行更新《東網》手機應用程式。
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*風水命理並非精密科學，一切只供參考。