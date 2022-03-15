東莞今起全市小區封閉式管理 保港供應企業不受限

廣東省東莞市新冠疫情防控指揮部辦公室周二（15日）發布通告，即日中午起要求全市住宅小區、村（社區）一律實行封閉式管理，至下周一（21日）午夜12時為止。除了參與疫情防控、定時定點核酸檢測、投放垃圾、就醫購藥、購買生活必需品等情形外，所有居民和車輛非必要不外出，非居民不得進入。

東莞市疫情防控指揮部辦公室決定進一步加強疫情防控措施，除了上述要求外，民眾亦要密切關注本區域核酸檢測時間，按屬地通知分時段接受檢測並做好個人防護，檢測完畢立即返回居所。全市各級黨政機關、國有企事業單位除保障城市基本運行、民生、應急等人員外，一律按照組織統一安排參與疫情防控工作，或實行居家工作。

此外，發生本土疫情的鎮街（園區）內所有企業一律停止生產活動，但保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業與保障香港供應企業除外。沒有本土疫情的鎮街（園區）內實行封閉式管理的產業園區，在嚴格防疫下維持基本生產。

全市除生活必需的生活超市、農貿市場、醫療機構、藥店、餐飲類企業（只提供速遞外賣）外，其他營業場所和門店一律暫停營業，而商業樓宇內單位均要居家工作。市有關部門、各鎮街（園區）和保供企業需確保生活必需品供應充足、價格穩定。公安、城管、村（社區）加強聯合巡邏勸導，嚴肅查處違反防疫規定者。