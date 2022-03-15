確診者批評支援熱線打極唔通　民政總署擬設第4個中心接聽求助

確診患者幾何式上升，大批初步確診病人仍滯留於社區，過去經常有患者批評支援熱線「打極唔通」，因而感到不安煩躁。民政事務總署今日(15日)表示，已從社會福利署全面接手並即時開展居家支援物資派遞服務，為在居家抗疫人士，但未能自行安排所需基本日常用品和食物，提供上門派遞服務。民政總署表示，正計劃再進一步增加及加強熱線服務，包括設立第4個熱線中心，優化接線功能及增加熱線至最高550條。

民政總署表示，要做好居家支援首先要加強電話熱線服務，上月初推出的1833 019「居安抗疫」24小時熱線，現時已由100條增加至目前280條，熱線中心亦由原來的2個增至現時3個，每天有540位主要來自民政總署和康樂及文化事務署的同事負責，分三班24小時運作，每日可處理超過1萬宗求助個案。

民政事務局呼籲，「居家抗疫人士」及其家人應盡量透過親戚、朋友安排或透過互聯網／電話訂購日常用品和食物，讓民政總署的居家支援物資派遞服務能更好地為真正有需要的人士提供適切和快速的抗疫支援。