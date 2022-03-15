醫學組織下周一提供院舍上門接種服務　料首階段為1萬人打針

本港新冠疫情嚴峻，當中尤其長者屬高風險的一群，香港社會服務聯會與醫學組織聯會合作，計劃在未來數月通過家訪的方式，為居家老人和殘疾人士提供外展疫苗接種服務。社聯業務總監蔡劍華表示，計劃將從下周一(21日)開始，通過社會福利機構聯繫個案，並設立報名熱線，預計於4月前完成首階段服務，為1萬人接種首劑疫苗，並會按照情況增加名額。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(15日)出席電台節目時表示，高危患者若廣泛服用新冠口服藥，死亡數字可斷崖式下降。

何栢良同樣表示，應設立外展隊為安老院舍及殘疾院舍人士接種復必泰疫苗。他指，現時全港有多間提供復必泰疫苗的社區疫苗接種中心，可以安排藥劑師在接種中心稀釋疫苗，再運送至相關院舍，而有關疫苗稀釋程序能於6小時內完成，故相關方法可行。他更提到，在預防重症及死亡率的成效上，復必泰較科興更快更高，因為科興一般要接種3劑才完成整個基本接種，而長者亦要約4個月後才能有一定程度的預防重症效用，故認為是不切實際。

何續指，新冠口服藥應廣泛使用，若按每日有約3萬人感染，於考慮確診者的年齡、有否長期病患等後，估計每日約5,000至6,000人可使用口服藥，若再加以廣泛給予高危人士服用，每日死亡數字可以在短時間內斷崖式下降。