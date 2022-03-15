再發現香港進口奶製品包裝帶新冠毒　即時封存並全部銷毀

繼本月1日後，澳門再發現香港進口奶製品包裝驗出新冠病毒！澳門市政署昨日(14日)深夜，在一批來自香港的奶製品外包裝膠捆膜樣本上檢出新冠病毒，隨即啟動應急預案，採取追溯排查、複檢等措施，對涉事產品進行封存並全數銷毀，證實沒有流入市面。市政署已把接觸者資料交衛生部門作調查跟進。

市政署表示，昨晚於7A碼頭進行食品入口檢驗檢疫時，在其中一板來自香港的奶類產品外包裝膠捆膜進行新冠病毒核酸檢測，結果呈現帶有病毒，即時封存涉事的產品並全部做銷毀處理，對同一集裝箱內的其他產品作外包裝取樣檢測，並對周邊環境進行徹底消毒。

市政署強調，已加強對從外地進口水果及冷鏈食品的外包裝清潔消毒，以及加大對檢疫食品的抽檢樣本數量。目前每周平均消毒冷凍食品外包裝箱數約10萬箱。此外，冷鏈食品從業員須每48小時接受一次新冠病毒核酸檢測。

市政署呼籲居民及商號，加強對外地進口食品外包裝的清潔消毒，在接觸過超市等地方售賣的入口貨物後要勤洗手，共同做好外防輸入防疫措施。