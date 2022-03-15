港大推算全港一半人已感染新冠病毒　院舍長者發病至死亡僅8天

新冠肺炎第5波疫情未止，香港大學醫學院最新推算，本波疫情已於本月4日達至頂峰，與之前的預測一致。而截至昨日(14日)，估計全港已經有358萬人受到感染，即每2人有1人中招。港大認為，假如市民維持目前的低水平社交接觸及社交距離措施，推算至本月底，感染人數及相應的確診人數將會更明顯下降，感染人數於4月底及5月中旬，會分別下降至1,000及100以下。另外，港大計算安老院舍的70歲或以上長者，從發病至死亡僅有8天。

港大醫學院續指，估計屆時第5波疫情的感染人數達448萬，死亡人數則為5,102，另特別指出，在過去的週末，八達通使用量數字顯示市民的出行水平開始回升，若市民開始恢復較為頻繁的社交接觸，新冠病毒傳播將會加快、感染人數增加，從而使上述的估算低於最後的實際感染及死亡人數。

死亡個案方面，研究指從現有明確發病日期的37宗死亡病例中，可計算安老院舍中，70歲或以上長者感染後的發病至死亡時間為8.0天；置信區間為4.4至18.5天；而在社區中相同年齡長者，其感染後的發病至死亡時間為10.5天，置信區間為5.3至16.8天。

另外，港大醫學院的預測模型亦有提到2種已抵港的新冠口服藥，分別是默沙東藥廠藥物及輝瑞藥物，指出臨床測試數據顯示，如果在發病初期或首次檢測確診時服用，兩種藥可分別降低重症住院及死亡風險30%及89%。不過，以上藥物的臨床測試只針對未接種疫苗的病人，而藥物是否在已打針的病人中有相同的效果，則需要進一步的監測數據。