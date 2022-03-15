鼓吹他人違反防疫規例及四出播毒　警拘2男子檢手機證物

警方發現於今年2月，有人在網上社交平台鼓吹確診市民外出播毒，又有自稱確診者公然違反隔離規定，外出到食肆用膳，罔顧他人安全及公共衞生。昨日 (14日) 以「煽惑他人違反《預防及控制疾病規例》」、「煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害」，以及「違反《預防及控制疾病規例》」等罪名，拘捕2名分別22歲及31歲男子。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示，2名疑犯分別在葵涌及天水圍其住所附近被捕，這是繼本月8日拘捕行動後，警方進行的第二階段拘捕行動。2名疑犯涉嫌在網上社交媒體平台及網上討論平台，提倡反對政府抗疫措施及作出違反了預防及控制疾病規例。

當中22歲疑犯，亦涉嫌於2021年7月於網上同一討論平台，鼓吹其他人對警員使用暴力，干犯「煽惑他人或意圖造成身體嚴重傷害」，他已獲准保釋候查。而31歲疑犯則明知為確診者，仍然不理會政府的隔離限制，在染疫期間外出到食肆用膳，使其他人蒙受被感染的危險，其行為涉嫌違違反《預防及控制疾病規例》第599A章第32條「任何人不得使他人蒙受感染的危險」。行動中，警方檢獲2部手機。由於行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。