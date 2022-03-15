屯門蝴蝶邨蝶翎樓污水帶新冠病毒　下午3時起圍封強檢

政府今日(15日)下午3時起限制在屯門指明「受限區域」（即屯門蝴蝶邨蝶翎樓）內的人士，須留在其處所並接受強制檢測，政府目標是在明日(16日)下午約1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

政府發言人表示，根據第599J章，政府可按防疫需要，作出限制與檢測宣告。由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。受檢人士須於今晚9時前接受檢測。

根據今日發出的強制檢測公告，除了上述指明人士外，任何於3月2日至3月15日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在3月17日或之前接受強制檢測。

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款1萬港元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（2.5萬港元）及監禁六個月。