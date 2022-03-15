港大頂尖運動員入學計劃　首輪取錄3人包括翁厚全黃澤林

香港大學將於下學年推出「頂尖運動員入學計劃」，以運動員的體育成就表現作為首要入學遴選條件，公開試成績非首要考慮，鼓勵更多現役或退役的傑出運動員入讀。港大今(15日)公布，首輪已有30人報名，並已取錄3名運動員，分別是在美網與澳網連奪兩項青少年大滿貫冠軍的網球運動員黃澤林、代表香港出戰2022北京冬奧的高山滑雪運動員翁厚全，以及在去年亞洲錦標賽勇奪銀牌的帆船運動員Russell Williams Aylsworth。

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，首輪申請截止後收到30名運動員申請，經評估及遴選後有3名運動員入選，現時已開放次輪申請，歡迎未曾報名或在上輪落選的運動員報名，他估計取錄人數約為5名。

獲取錄的運動員可獲40萬港元的獎學金，包括學費減免、生活及住宿獎學金、國際交流獎學金等。大學亦會提供各種支援，包括個別學業輔導、彈性上學安排及體格訓練等。

今年17歲的翁厚全，是今年參與冬奧的香港代表隊中年紀最輕的運動員，在今屆冬奧參加2項比賽。翁在馬來西亞出生，在港完成小學，其後在英國完成中學，考過GCSE(會考)。

翁認為，滑雪與科學息息相關，而他在港大理學院的YouTube頻道上看到不少有關海洋環境的短片，令他印象深刻，期望入讀本港頂級學府，未來可參與當中的研究。由於滑雪視乎季節，因此在不適合滑雪的季節，會多花時間在學業之上。運動目標上，他期望參與2026米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧。

帆船運動員Russell Williams Aylsworth曾在2021年穆薩納公開錦標賽及非洲區奧運資格賽49人型賽事中勇奪銀牌，他在本港出生及長大，於港灣學校完成中學，參與過美國學術能力評估測試（SAT）。

Russell將入讀港大工商管理學院，他認為在練習、比賽及學習中要取得平衡並不容易，入學後會努力做到，期望可以參與2024年巴黎奧運。

另外，黃澤林亦將入讀工商管理學院。黃自5歲起接觸網球，至今已有12年，他分別在2021年美國青少年網球公開賽及2022年澳洲青少年網球公開賽取得男子雙打冠軍。他認為港大的計劃可讓他彈性安排上學時間，放心到海外比賽。他的終極目標是希望代表香港在奧運網球場上取得首面金牌。

嚴志堅補充指，明白運動員要兼顧學業及運動發展，因此他們透過計劃入讀，不會限制他們的畢業年期，不少運動員需時6至10年才能順利畢業。