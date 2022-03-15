創科界設「疫安通」網站　整合疫情資訊及各區防疫物資供應

鑑於現時疫情嚴重之下，太多不同資訊網站出現，令市民查詢時無所適從，有創科界人士設立「疫安通」網上查詢平台，統一整合所有資訊。網站每日會更新疫情動態，包括確診人士數目、顯示各區防疫物資購買資訊搜尋、確診人士申報系統及多個政府網站等資訊。

立法會議員邱達根聯同科創界人士組成香港科創義工聯盟，設立抗疫資訊平台「疫安通」，今日（15日）在網上啟動發布會。聯盟發起人之一鄭松岩表示，現時社會上有關防疫資訊繁多，當中有政府和公營機構，亦及來自民間組織等，令市民搜尋訊息時並不容易，有見及此，義工盟友在3星期內設立一個簡潔、易用綜合網站，讓市民利用科技帶來便捷。

被問及網站收集義工資料私隱問題，以及在「疫安通」登記資料會否與政府網上登記重複，鄭指召集義工只需要填上電話號碼，無需填寫其他資料，亦有專人處理，而在網站儲存的平台均是政府平台，不會重複登記，他指網站由一眾義工人士義務設立及運作，沒有要求政府提供資助。

同場的創新及科技局局長薛永恒比喻防疫就好像一場足球賽事，需要業界填補政府防疫不位置、靈活走位，政府會全方位努力做好抗疫工作。