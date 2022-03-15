政Whats噏：動員公務員抗疫難　葉劉斥官有少做多得心態須大改革

第5波疫情爆未停，政府話抗疫最大嘅問題係人手。公務員團隊有18萬人，點解動員力咁低，仲要靠義工幫手？公務員出身、身兼行政會議成員嘅議員葉劉淑儀日前喺報章撰文，直指係因為過往官僚制度積習所致，到咗依家更加出現規避風險嘅習慣，甚至有「少做多得」嘅心態。佢話政府喺疫後必須大刀闊斧推行改革，改變公務員體制內嘅價值觀同思維模式，建立有擔當同具號召力嘅領導層。

政府話依家有30萬家居隔離嘅確診市民，承認支援工作正在追趕，講白啲嗰句係追落後，唔少確診市民要自救。葉劉喺文中亦話第5波疫情令香港陷入危機，而市民缺乏支援嘅情況，社會大眾普遍認為政府無法滿足市民所需，香港嘅公務員曾被喻為世上最優秀嘅團隊之一，以廉潔、高效同幹練著稱，依家就變咗眾矢之的。

葉劉話對抗疫情係要公務員團隊以至整個社會都要齊心協力，先能夠有勝算，而動員整個公務員團隊投入抗疫就唔係容易。佢直指公務員抗疫困難重重，源於過時嘅公務員架構、制度、程序同風氣已難以應付如今嘅挑戰。佢話過往政府架構屬典型嘅官僚制度，各個政府部門、即現時嘅政策局都有明確職責範圍，以不僭越他人職務為己任，各部門人員只需按規則同程序辦事，做好自己嘅分內事就足夠。

然而喺回歸後，政治氣氛出現變化，佢話公務員面對嘅政治壓力日增，因而對於承擔新職責變得格外謹慎，惟恐被問責或追究，除非有額外嘅薪津或受命於高層指令，公務員為咗保護自己免受責難，會盡可能迴避承擔更多嘅責任。佢認為喺呢這種規避風險嘅習慣底下，公務員遇到重大挑戰時大多唔敢挺身而出。佢仲話香港嘅公務員團隊過分注重薪酬、福利同升職，「少做多得」嘅心態同內地公務員奉獻精神形成鮮明對比。

佢又話政府喺籌組抗疫團隊時仍存在上述嘅思維，依照公務員薪酬級別向退休公務員組成嘅義工團隊支付酬金。呢啲厚酬遠優於私營企業中層管理人員嘅薪酬，但香港危難當前，有成千上萬嘅社區義工無償地為確診者服務，甚至有部分義工因而受感染，所以政府以厚酬吸引退休公務員參與抗疫，實屬不妥。

問題一環扣一環，佢認為喺疫情退卻後，政府有必要大刀闊斧推行改革，改變公務員體制內嘅價值觀同思維模式，建立有擔當同具號召力的領導層。