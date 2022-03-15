百萬個快測劑贈前線　議員促重推保就業

疫情肆虐，現時市民經快速測試發現確診，可透過呈報平台申報，惟市面檢測包難求，加上質素參差，價格不一，基層市民難以負擔。有政黨近日就收到內地生物科技公司捐贈100萬份檢測劑，並免費派發至多個前線行業，減輕市民經濟負擔。亦有議員建議政府重推保就業計劃，幫補市民生活。

該政黨表示該批檢測試劑會盡快分發給飲食業界、批發零售業界、航空交通前線員工，如有需要，會再分發給區議員及該黨的抗疫義工團隊，再由他們分發給有需要的人士，當中包括基層家庭、獨居長者等、保安員等。至於該批快測劑包裝紙箱印有「鷺港同心，香港加油」字眼。

該黨主席、飲食界議員張宇人表示，不少飲食業界員工要求上班前做快速測試，而食肆老闆亦需自費購買測試劑，希望該批檢測劑能協助他們，形容現時很多員工染疫，「有生意想開都困難」，而他不揣測有關未來將推行一人堂食等做法。至於航運交通界議員易志明表示，政府有向運輸界前線工作人員提供測試劑，但數量不足以涵蓋所有人員。

該黨副主席李鎮強則表示該批測試劑是「及時雨」，令很多需要幫助的獨居長者及單親家庭等受惠。他亦強調政府應重新推行保就業計劃，指計劃有助可幫助僱主繼續發薪金，令行業保持運作，不致於有員工染疫而停頓，甚至蒙受損失。

至於政府擬立法禁追租，李則指立法禁追租是指標不治本，因為當時限一過後，租戶仍是要交租。他又指很多時候的租約都是「一生一死」或者「兩生兩死」，倘若未有能力還款，銀行有機會出現很多銀主盤壓力，而禁追租作為「尚方寶劍」，將來的做法仍然需要完善。