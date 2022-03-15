上月錄8人針後兩周內亡　專家評當中2人與疫苗無關

新冠肺炎疫苗去年2月開打後，不時有市民針後出現異常情況，當局近日更新了新冠疫苗安全監察報告，今年2月，合共有8人離世前14天內曾接種新冠疫苗，涉及4男4女，年齡介乎55至91歲，當中5人打由內地研發的科興疫苗、3人打由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗。至今累計有72人離世前14天曾打針。另外，2月共有27人針後懷疑面癱，及11人針後懷疑出現心肌炎或心包炎。

衞生署於本年2月1至28日期間，接獲203宗接種疫苗後出現異常的報告，其中80宗涉及住院治療，8宗涉及接種疫苗後14天內死亡。專家委員會初步認為，2宗死亡個案與打針無關，6宗需要更多臨床資料作評估。

在針後需要住院治療的報告中，1名35歲男子於上月2日因左心室肥大去世，另一人為64歲男子，於上月16日因急性冠狀動脈綜合症去世；前者於去世前15日曾打復必泰，後者於去世前10天曾打科興，但沒有臨床證據顯示該2宗事件因疫苗引起。專家委員會初步認為事件與疫苗接種無關，個案將交港大的「2019冠狀病毒疫苗安全監測計劃」進行分析。

至於接種後懷疑患心肌炎或心包炎的個案有11宗，其中1宗經審視後認為與心肌炎或心包炎無關，8宗需要更多資料作評估，餘下的2宗涉12歲男子及72歲女子，均接種復必泰疫苗。截至今年2月28日，累計有163人針後14日內懷疑出現心肌炎或心包炎。