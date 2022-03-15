8成市民不滿港府抗疫　商會代表促立即推保就業基金

新冠肺炎疫情失控，港府被批抗疫不力。有機構就政府的抗疫表現訪問市民意見，發現不滿政府表現的市民高達8成。有商會代表批評政府的防疫政策無力，疫情遲遲未平息，市民只會愈來愈不滿。商會代表又擔心持續的禁聚令會造成多個處所倒閉潮，促政府立即推出新一輪防疫抗疫基金或保就業基金。

香港民意研究所於2月20日至3月13日以電郵接觸7,350多名市民，了解他們對香港政府抗疫表現的看法。調查結果顯示有80%的受訪者不滿政府應付新冠肺炎的表現，比上次2月上旬調查的69%不滿率，大幅上升11個百分點。

而研究所亦於2月14日至18日以電郵接觸4,984名市民，就現行禁聚令收集市民的意見。其中45%受訪者認為現行防疫措施太緊，55%認為不太緊，而44%的受訪者則認為應完全撤銷禁聚令。

香港教育中心商會副主席任偉豪表示，愈來愈多市民不滿政府的抗疫表現。他指不少市民認為防疫措施太緊，而疫情沒有改善，便對政府抗疫表現日漸不滿，若政府抗疫政策持續不變，將會令民望持續低迷。對於政府昨日表示暫時不會再就防疫政策加辣，因為現時已經是歷史以來最辣，要考慮社會的承受能力，他認為若政府要繼續現行防疫政策，必須大幅增加資助，尤其是被勒令關閉的處所，不然恐怕4月份時將會爆發結業潮。

他指，即使政府可能推出寬免追租的政策，但多個處所在這數個月零收入，亦無法在4至5月一次過交出租金。他促政府立刻推出援助措施予停業處所和零售業，不能再拖拖拉拉，緩慢地提交立法會或開放申請，而新一輪的保就業計劃應該涉及大量技術人員，例如美容師、廚師、補習社導師。他保守估計要到今年10月下旬才能清零，若政府到時才放寬防疫措施，沒有一個行業能夠支持到那時候。他建議政府分多期發放保就業基金，每3個月派發1次，設立長期補助制度。

另外，香港各界商會聯席會議今日(15日)表示反對政府通過 《2022年僱傭(修訂)條例草察》，認為相關條例修訂欠缺全面性及漏洞百出，卸責於僱主過並不公平，亦會令中小企業雪上加霜，建議政府應考慮兼顧僱員及僱主的利益，考慮動用防疫抗疫基金，甚至臨時失業救濟金，作為補貼僱員因確診及強檢的工資，並為商界提供新一輪的防疫抗疫基金，協助中小企業復業。