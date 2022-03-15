今增27765確診　呈報平台佔15809宗

新冠肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，本港今日(15日)新增11,956宗經核酸檢測確診個案，其中4宗為輸入病例，其餘屬本地感染；另錄得15,809宗經呈報平台登記及成功確認。因此今日共新增27,765宗個案，第5波個案累計748,919宗。

歐家榮指，過去幾日經快測確診的數字徘徊在萬多宗，是當局的「預期之內」。另外，跟核酸的確診個案相比，快測確診的比例有上升，故當局可靠以上數字了解本港疫情。隔離護理觀察系統將於今晚6時啟動，以支援社區確診病人。患者會收到SMS(手機短訊)，通過鏈接進入系統，並登記個人資料、檢測資料及健康狀況，申報後系統會通知相對應的醫院。

核酸個案中，2,005宗個案由醫管局確診，7,814宗由私家化驗所及或社區檢測中心直接確診，餘下2,137宗則由衞生署公共衞生化驗服務處確診，當中沒有人懷疑感染Delta變種病毒，另有418宗疑染Omicron，餘下的1,719宗未完成或病毒量不足未能進行基因排序。

昨日(14日)再多6間院舍出現新冠爆發，包括5間安老院舍及1間殘疾人士院舍，共涉及43宗個案，包括30名院友及13名院舍職員。安老院舍方面，第5波共有757間受影響，其中過去兩周新增313間，佔全港安老院舍39%；第5波累計共29,170個院友染疫，佔全港院友39%，以及約7,690名職員，佔所有安老院舍職員約24.5%。殘疾人士院舍則共有271間出現爆發，過去2周新增133間，佔全港殘疾人士院舍40%。第5波共有7680個殘疾人士院舍院友染疫，佔全部的42%，以及約2,725名職員感染，佔所有殘疾人士院舍職員約26%。院舍死亡個案增至2,526宗。

最新的死亡數字方面，歐又指，第5波共有4,355宗死亡個案，較昨日增289宗，包括5宗殮房個案。死者全屬57至81歲的男性，由2月27日至3月1日死亡，當中4人有長期病；滯後呈報個案方面，由3月8日至13日有56名病人離世，涉及37男19女，年齡介乎26至101歲，當中26歲為嚴重智障者，有長期病，需長期住院及插胃喉。