公務員工會促撤回再感染可如常上班決定 憂適得其反播毒

公務員事務局於本月11日發出最新指引，指政府僱員若按指示完成隔離並復工後，即使日後經快速檢測或核酸檢測再次染疫，亦可如常上班，不會被視為確診個案或密切接觸者。有公務員工會去信公務員事務局局長聶德權，要求撤回上述決定，擔心措施會適得其反，造成更多公務員染疫，人手更短缺。

第一標準薪級公務員評議會表示，職方對有關的更新安排非常關注，指公務員在快速檢測顯示染疫，身體內仍存有不少病毒，具有一定傳染性。評議會又指，雖然現時流行的變種病毒Omicron康復者一般在短時間內對病毒有免疫力，但亦不能排除出現二次感染，或受其他新冠病毒株感染的機會。

評議會表示明白現時正值抗疫的關鍵時刻，有需要確保公務員團隊有足夠人手參與防疫抗疫的工作，並維持對公眾的緊急及必須服務，然而擔心會適得其反，增加辦公室傳播的風險，令同事染疫，造成更大的人手短缺；同時亦會使公務員團隊人心惶惶，擔心更容易受到感染。此外，評議會又指，公務員參與前線抗疫工作，其他日常工作亦經常需要接觸市民，若公務員染疫仍然返回工作崗位，可能會危害公眾衞生安全。

評議會建議公務員按指示完成隔離並復工後，檢測結果若再次顯示染疫，應第一時間作進一步跟進，確保不存在傳染風險，始繼續容許上班，希望當局能考慮撤回復陽可上班的更新安排。