6間指定診所今啟用　有確診者獲醫生發美藥廠默沙東口服藥

本港新冠疫情一發不可收拾，新冠病毒確診人數屢破萬宗，公營醫療系統面臨崩潰。醫院管理局昨日(14日)宣布，從今日(15日)起額外增加6間指定診所，以協助治療輕症狀患者。另外，醫管局早前亦指已購入2款分別由美藥廠默沙東及輝瑞藥廠研發的新冠口服藥，稱未來將會於指定診所向確診者提供。東網記者今早10時前往藍田分科診所普通科門診診所一帶視察，有確診者稱獲醫生派發口服藥；亦有確診者指並沒獲派發。

藍田分科診所普通科門診為最新啟動的6間指定診所之一，東網記者今早10時到現場一帶視察，發現診所牆上掛有「指定門診」字樣的橫額，而診所外卻門庭冷落，眼見期間只有小量抗疫的士接載確診者出入指定診所。同時，診所的另一部分為疫苗接種中心，故現場有家長攜同女兒前往。本網記者及後發現有2名確診者於診所步出，第一名確診者鍾伯表示，醫生只按照藥單開藥，惟沒有口服藥，只有止咳和退燒藥；至於另一名確診者劉先生則指，獲醫生開發默沙東研發的新冠口服藥，更指每天需服用4粒，5天內要服完，又指數天後若快速檢測沒有驗出病毒則不用覆診。

對於兩種新冠口服藥，港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，輝瑞研發的藥物效用較強，惟藥物會影響肝酵素，如患者期間有服用其他如心臟科、抗生素藥物、薄血藥、膽固醇藥等須停藥才可處方；至於默沙東口服藥則不可用於孕婦及餵哺母乳者。他更指，輕症人士如血氧為94%以上已可服口服藥，愈早使用效果更好。

最新啟用的6間指定診所，包括柴灣環翠普通科門診診所、黃大仙橫頭磡賽馬會普通科門診診所、藍田分科診所普通科門診診所、石硤尾普通科門診診所、青衣市區普通科門診診所及元朗容鳳書健康中心。連同早前已經運作中的17間，將共有23間指定診所提供服務，每日派籌預料增至4,300個。