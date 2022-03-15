亞博館隔離設施人手不足　未能為臥床病人沐浴

位於亞洲國際博覽館的社區治療設施，原本設計給病情較輕、較年輕和有治理能力的病人入住，但近日第5波疫情導致入住病人數目大增，有指逾千患者需共用一戶外浴室。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻今(15日)承認，由於人手緊張，暫時未能安排為臥床病人沐浴。

現時亞博社區設施需要接收不少年紀較大、病情較嚴重、有長期病患及需要長期臥床的病人。劉家獻表示，由於需要集中照顧情況較嚴重的病人，導致人手非常緊張；加上亞博館現場的設施限制，提供予部分病人的服務可能未如理想。

醫護人員會適時為病人評估，定期提供護理，例如每隔4至6小時替病人轉換臥式、更換尿片及清潔皮膚。另外，亦會定時替病人檢視皮膚狀況，因應病人需要，替病人作床上抹身，保持病人身體清潔。

劉續指，內地援港醫療隊成員今早已在亞博館設施了解及熟習環境，將於日內展開病人治療工作。醫管局已派專人協助醫療隊，包括講解設施收治病人的程序、臨床系統應用，以及處方藥物、急救醫療程序等。為配合醫療隊工作，醫療系統、醫藥名單將加入中文介面。另外，醫管局會派出專人協助，確保治療過程會透過合適系統，以進行醫療程序，或取得需要的臨床資訊。