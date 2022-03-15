政Whats噏：前副局邱誠武轉職　做表達藝術治療師幫巿民減壓

運輸及房屋局前副局長邱誠武自2017年離開政府後，一直都好低調，原來佢已經轉咗新跑道，最新嘅職業係「註冊表達藝術治療師」。近日佢就同一班導師合作，舉辦「網上紓筋減壓體驗工作坊」，希望透過藝術治療，為疫情下嘅市民減壓。

正所謂「你有壓力，我有壓力...未解決！」，邱誠武話一早就留意到港人嘅精神健康問題日益嚴重，唔少成年人因為工作壓力而有不同程度嘅情緒問題，而有特殊教育需要(SEN)、同專注力不足及過度活躍症（ADHD）嘅小朋友亦為數不少，老人家患上認知障礙症亦不容忽視。

另一方面，自詡慣用理性、邏輯分析事物嘅佢，有意發展下右腦嘅藝術同創意思維，於是離開官場之後就報讀香港大學開辦嘅表達藝術治療師碩士課程。

邱誠武又話修讀表達藝術治療課程，其實唔代表佢具有高深嘅藝術造詣，佢主要係引導對象透過音樂、戲劇、舞蹈同繪畫等手段嚟表達自己嘅情緒。佢最近就聯同一班合資格及註冊表達藝術治療師，利用網絡為有需要嘅市民提供一啲簡單嘅減壓活動。不過，佢又補充一句，話呢個網上嘅減壓體驗工作坊，唔係醫治任何特定嘅精神症狀。