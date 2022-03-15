遺體堆積未能及時處理　徐德義承認不理想

新冠肺炎疫情下，有人不幸離世，殮房因而爆滿。立法會與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會今日(15日)召開會議，多位議員關注醫院、殮房未能及時批出死亡證明，令屍體未能處理的相關問題。食物及衞生局副局長徐德義承認事件不理想，令市民有不安情緒，需要改善。

議員梁熙批評，曾有病房滯留大量屍體，市民被迫與屍體近距離接觸，質疑究竟是處理文件人手不足，還是法醫人數不足。他促請政府要求醫院及公眾殮房盡快發出死亡證明，讓屍體得以處理。議員林哲玄指，市民至親離世，促政府交代流程，增設熱線電話，及盡快發出死亡證。

徐德義指，該場景曾經發生，承認不理想、令市民有不安情緒，需要改善。他指出法醫在法律上有要求，例如需要呈交決定死亡原因，如出現樽頸情況，則需要研究如何縮短大量積壓的個案，及批出死亡證明的時間。

食環署則補充指，遺體處理方面，衞生署、醫管局都有與殯儀業界溝通，家屬通常2至3日可得到死因紙，法醫處理方面正在討論如何加快處理，與業界已經舉辦兩次視像講座討論，明日會與殯儀業界再溝通及交代進展。另外，食環署指如患者在醫院死亡，通常是醫院聯繫相關家屬，或警方亦會通報其家人，讓其為死者辦理後事。

對此，議員葛珮帆及梁熙指有亡者離世後長達十多日﹐遺體仍在殮房等待死亡證，令家屬增加傷痛。他們去信食衞局，建議推行緊急應變措施，解決遺體延誤處理問題，包括向公眾清楚列明死亡證申請流程，申請時間，提供查詢熱線；增調人手、招聘臨時職位及加開櫃位接受家屬為逝去親人辦理身後事的申請，處理查詢以及簡化文件流程及行政手續等。