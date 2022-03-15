棺木料日內耗盡　喪事或須推遲　業界促列緊急物資運港

染疫死亡人數破4千大關，殯儀業界運作不勝負荷，繼早前停屍位不足、火化時段不夠後，因應深圳方面封關，棺木未能經陸路運抵本港，而本港棺木數目料在2至3日內耗盡，勢必推遲先人後事安排，亦增加遺體存放壓力。殯儀業商會表示情況令人憂慮，希望政府及中央協調，將棺木列入緊急必要物資抵港，避免造成連鎖效應。

殯儀業商會理事長郭凱邦表示，本港棺木大多來自內地，但現時深圳封關，經陸路關口抵港的棺木隨即停止供應，至於經水路抵港的棺木需時一星期以上，包括處理清關等手續。因此，現時棺木數量只能夠供應2至3日，而已預訂的火化日子有機會延後，家屬或需延遲喪事日期，業界對此感到非常遺憾。郭形容形勢十分危急，現時亦聯絡不到相關貨運人員，希望中央將棺木列為必需物品，而港府亦應盡快協調。

另外，該會副理事長鄭志傑亦指現時家屬領取死亡文件證需時，出現嚴重滯後情況，而認領遺體手續亦未能提升效率。而該會永遠榮譽會長羅顯榮發言時一度哽咽，指對事件感到十分憂心及緊張，指希望先人的後事應該要有尊嚴，指香港不能走回頭路。

羅又指現時全港醫院的小禮堂亦都全部關閉，出殯情況更惡劣，有醫院亦不批准替遺體化妝等，實屬留難市民。羅亦提出建議，包括協調工人及靈車服務，亦指警方應考慮接受經改裝的客貨車接載遺體，增加運輸量等。

東網記者亦到紅磡一帶視察，當區有不少殯儀行業商戶，其中一供應商店舖的棺木數目亦已寥寥可數，經分發後已所剩無幾，有商戶亦指正四處收集僅餘的棺木存貨使用。