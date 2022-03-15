3同機澳門居民列輸入性個案　1澳洲入境客屬再感染病例

澳門新冠病毒感染應變協調中心今日(15日)公布，3名分別由法國、新加坡、尼泊爾入境澳門的當地居民，新冠病毒核酸檢測確診(呈陽性)，他們同乘TR904號航班入境，判定為輸入性新冠病毒無病徵感染者。另外，1名由澳洲入境的澳門居民，新冠病毒核酸檢測中招，被列為再度感染(復陽)個案，不納入澳門統計。截至現時，澳門錄得82宗新冠肺炎確診個案和54宗無病徵感染者。

新增的患者涉及1名62歲男性澳門居民，由法國經新加坡入境，他未接種新冠疫苗，持有不適合或未能接種疫苗醫生證明書。患者上周五(11日)在法國接受新冠病毒檢測結果未有染疫(陰性)，上周六(12日)由法國前往瑞士，再乘坐LX1830號航班、座位24E，由瑞士前往新加坡，昨日(14日)由新加坡乘坐TR904號航班、座位6F入境，隨即接受新冠病毒檢測結果中招，送往路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。

澳門1名63歲女患者由新加坡入境，於去年5月、6月及12月共接種3劑由美國研製的「莫德納」疫苗。她上周六在新加坡接受新冠病毒檢測結果無中招，昨日由新加坡乘坐TR904號航班、座位7A入境，及後接受新冠病毒檢測結果染疫，送往路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。

一名尼泊爾經新加坡入境的36歲男性澳門居民，於去年6月及7月共接種2劑內地研製「國藥」滅活疫苗。他本月8日、10日及12日在尼泊爾共接受3次新冠病毒檢測無染疫。本周日(13日)乘坐SQ441號航班、座位47H，由尼泊爾前往新加坡，昨日由新加坡乘坐TR904號航班、座位23A入境，接受新冠病毒檢測結果確診，已送往路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。

另外，1名由澳洲經新加坡入境32歲澳門女性居民，於去年8月及9月共接種2劑由英國研製的阿斯利康疫苗。她3月12日在澳洲接受新冠病毒檢測結果無中招，3月13日乘坐TR13號航班、座位17K，由澳洲前往新加坡，昨日由新加坡乘坐TR904號航班、座位17F入境，及後接受新冠病毒檢測結果中招。該名患者於今年1月11日曾確診，列為再感染(復陽)病例，送往路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。