船長隱瞞船員染疫　官指非為騙治療判欺詐罪不成立

去年一艘由印尼來港貨船的泰國籍船長，涉嫌在入境時向衞生署訛稱船上無人感染新冠肺炎，其後被揭發包括他在內，船上共15名船員染疫。該名船長否認一項欺詐罪，本月初於觀塘裁判法院受審。案件今天（15日）審結。裁判官指被告雖向衞生署作出虛假陳述，但是沒有證據支持被告是有意圖欺詐衞生署，以騙取免費新冠病毒測試和醫療服務。由於控方未能成功舉證，故裁定被告罪名不成立。

本案被告Timwatthana Ekarat（53歲），為貨船「Thor Monadic」的船長。他被控於2021年8月23日向香港衞生署醫生劉明昊作出虛假陳述，即截至該日，「Thor Monadic」船上沒有病人、船上沒有採取衞生措施，以及該日之前的30日內，船上患病乘客人數沒有比正常多，意圖誘使衞生署發出「自由無疫通行證」，令被告和船上船員能夠接受新冠病毒測試和醫療服務，導致衞生署蒙受不利。

裁判官裁決時指，涉案貨船由印尼抵港，當時船上已經有數名船員生病。但是被告仍向衞生署發送電郵，申請「自由無疫通行證」以進入香港水域。衞生署醫生根據被告的陳述，同意批出「自由無疫通行證」。其後衞生署替船員進行快速檢測時，發現總共15名船員確診新冠肺炎，要將他們送院治療。辯方不爭議被告向衞生署作出虛假陳述，但是爭議其意圖是欺詐衞生署，使其蒙受金錢損失。

裁判官續指，控方的指控是被告犯案的目的，是要讓衞生署在知悉船上衞生情況後介入，意圖騙取署方提供測試及治療。但是涉案貨船沒有意圖讓船員下船；被告在警誡下表示，以為船員只是患上普通感冒，船上有足夠藥物以醫治他們。裁判官指這顯示，被告是有意規避衞生署檢測船員，以避免貨船需要滯留香港。由於控方未能成功舉證被告的動機是藉欺詐衞生署，以騙取免費新冠病毒測試和醫療服務，故裁定被告罪成不成立。

案件編號：KTCC 1646/2021