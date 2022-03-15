醫管局處方美藥廠輝瑞新冠口服藥　使用前須徵病人或家屬同意

為了降低未完成打針輕症患者的住院及死亡風險，醫管局早前採購了美藥廠默沙東莫努匹韋(Molnupiravir)及輝瑞帕克洛韋(Paxlovid)2種抗新冠病毒口服藥，前者已在急症室、病房、指定診所等使用中，後者亦會於今日(15日)起開始使用。醫管局表示，往後用藥上會優先考慮藥效較高的帕克洛韋，如不適合才會處方莫努匹韋，又指現時獲處方口服藥的個案中，未見有嚴重副作用。

醫管局臨床傳染病治療專責小組主席暨傳染病中心醫務總監曾德賢解釋，兩種口服藥的作用機制不同，帕克洛韋透過抑制擾病毒蛋白酶，令病毒因無法製造所須蛋白而死亡；莫努匹韋則是干擾病毒的聚合酶，令病毒複製時出錯，無法繼續繁殖。但兩種藥針對的新冠病人相同，只要患者是在5天內發病、有輕微病徵、未完成打針、年過70或本身為免疫力低下的高風險人士，就可獲處方；只是因兩藥物暫未註冊，醫生處方前要徵得病人或家屬同意。

曾指出，按研究顯示，帕克洛韋比較有效，當患者發病5天內開始服用5天療程，比起沒服藥的患者，住院及死亡風險均減至少88%，體內病毒載量可下降約7.38倍；相較下，莫努匹韋只能令住院風險減30%、死亡風險減89%，病毒載量只可減兩倍，而且出現不良事件的發生率較帕克洛韋高。因此，醫管局在用藥上，會參考其他國家的做法，優先考慮處方帕克洛韋。

曾表示，雖然帕克洛韋能給12歲祉以上及孕婦服用，但因會對心臟藥、膽固醇藥等有「藥物相互作用」，會影響原先藥物的藥效，並可能出現不良反應，若患者不能將暫停使用有關藥物或轉藥，就不能服用帕克洛韋，醫生會轉為處方莫努匹韋。不過，因莫努匹韋有機會令人體出現基因變異，故18歲以下人士、孕婦均不可服用；帕克洛韋則可能會有味覺障礙、腹瀉等副作用。至於12歲以下兒童，曾說只能以打針減低染疫後的風險。

曾強調，根據他現時觀察到的臨床情況，部分病人只有作嘔、頭痛等問題，不見有嚴重副作用，亦未有須有須停藥的情況出現。被問到優先處方的帕克洛韋暫時只有首批到港，會否可能不敷應用，曾稱口服藥只是供未完成打針的輕症病人使用，重症者會用其他藥物，例如瑞德西韋，甚至免疫療法等，重申口服藥數量足夠，只是礙於採購保密協議而不能公開確實數量，若有需要醫管局會增購。

至於安老院舍外展服務用藥方面，新界東醫院聯網家庭醫學部部門主管梁堃華指，外展隊護士會向各自負責的院舍檢查，如有需要就會安排醫生視像診症，當覺得合適就會處方口服藥，之後由院舍派職員到醫院取藥。