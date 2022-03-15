涉教唆訛稱永久離港提早領強積金　積金局近2年接17宗

近年以永久離港為由提早提取強積金的申索個案急升，有騙徒伺機出動。有市民聲稱接獲自稱銀行職員來電，聲稱獲政府特別發牌可協助客人提早提取強積金，客人只要宣誓永久離港及「回內地一轉」便成事，事成後收取金額10%手續費。積金局表示，自2020年至今並無接獲相關投訴，惟於上述期間接獲17宗涉嫌有不法分子教唆計劃成員訛稱永久離港而申請提早提取強積金的個案，當中9宗已轉交警方跟進，其餘則因資料不足未能跟進。

就有騙徒扮銀行職員稱可助提強積金，積金局發言人表示，十分關注相關情況，並一直與警方保持緊密聯繫，包括設立了通報機制，如有足夠資料，會轉介警方跟進。積金局從沒有亦不會向任何機構，發出處理以永久離港為理由提早提取強積金申請的特別牌照。強積金計劃成員如欲申請提早提取強積金，必須向所參加的強積金計劃的核准受託人提交申索表格和相關文件，證明已獲准在香港以外地方居住，以及一份法定聲明，聲明將在特定日期永久離開香港及無意返回香港工作或再定居。

另外，積金局備存紀錄冊，會查核及通知受託人該申索人先前曾否以相同理由提早提取強積金。若曾以相同理由提早提取強積金，其申請不會獲受託人批准。積金局亦會主動抽查申索個案，並向入境事務處查核計劃成員是否永久離港，如有懷疑，會作出調查及採取執法行動。

警方發言人則指，不評論個別轉介個案，但提及自2015年起，有至少100人涉及此類以不法手段提取強積金而被捕，當中87人被成功檢控及定罪，罪名包括「欺詐」及「作出虛假法定聲明」等。