內地專家團與港防疫官員開會　陳肇始冀盡快遏止疫情

訪港的內地醫療衞生專家今日(15日)與本港衞生防疫官員，在政府總部與舉行會議。政府表示會以「減少死亡、減少重症、減少感染」為策略，盡快遏止疫情。專家團又到訪安老院舍、公立醫院、社區隔離設施和社區檢測中心，以及視察「圍封強檢」現場等，了解香港在治療病人、隔離患者、檢測、數據分析、院舍防疫安排等多方面的防疫抗疫工作，並就香港的抗疫策略和措施提供意見和指導。

食衞局局長陳肇始表示，政府已迅速全力跟進內地專家的建議，現正進行一系列具體措施及跟進工作，包括盡快設立更多長者隔離及暫託的社區設施、加強支援安老院和殘疾人士院舍、以及加強支援一些沒有病徵或只有輕微病徵的確診個案的長者家居隔離。另外，政府亦將設立定點救治醫院，以及動員私家醫院力量抗疫。

專家對香港的防疫抗疫措施提出了不少建設性的意見，包括按新冠病人的病情進行分流和分層治療，特別是針對長者。此外，專家亦透過分析數據，進一步了解香港在抗疫工作上的實際情況，並作出更深入的疫情研判和指導，衷心感謝專家團在港期間提出寶貴意見和指導。