攔巴士讓女友乘搭不果　私家車慢駛阻擋報復　車長施假動作擺脫

網上今日(15日)流傳片段，指有男子駕駛私家車粗暴地截停即將開出的巴士，準備送女朋友上巴士，但巴士車長沒有就範拒絕開門。巴士離站後，私家車司機疑作出報復在巴士前慢駛，巴士車長於雙白線前扭左扭右，最後私家車上當切入只准左轉的左線，巴士則成功扭右擺脫私家車。不過，私家車司機老羞成怒下，向巴士車長舉中指。

據悉，事發前晚(13日)11時許，有男子駕駛白色私家車到屯門豐景園外往機場方向的巴士站，強行截停正在離站的巴士，以為可以讓女友上車。但巴士車長沒有開門，令其女友未能登車。事後，白色私家車一直阻礙巴士行車，直到新屯門中心附近。

及後，抵達一個雙白線的路口前，巴士切向左線，私家車司機自作聰明，立即在雙白線前的虛線位置駛左繼續阻礙巴士。豈料這一假動作後，巴士立即在雙白線前切回右線直駛而去，私家車司機無奈只能向左轉，片段到此結束。

上載片段的網民表示，事後向車長了解情況，為了保障乘客安全，因此選擇在路口做出假動令對方上當。私家車司機得知上當後，竟向巴士車長舉中指洩憤，因此被人嘲笑「巴士又上唔到，巴士佬又玩唔到」。

事件令其他網民議論紛紛，有人稱「其實搞咁多嘢做咩，唔直接車條女去機場」，另有人謂「有冇咁無賴呀，就算係最後一班車都唔可以咁樣做啦」，更有嘲諷私家車司機「無油錢又無風度又無巴士佬咁高轉數，留番隻中指俾自己啦」。