男子不滿順豐速運員除罩午餐　影相公審反被網民圍剿

新冠肺炎疫情未見遏止，多個行業受牽累，倒閉潮一浪接一浪！其中物流業亦因防疫限制及人手短缺下大受打擊，而順豐速運亦於上周五(11日)公布，因應最新內地疫情防控措施，香港地區停止收寄至內地的所有快件，直至另行通知。

有網民昨日(15日)於社交網站發貼，指於小西灣一屋苑目睹一名順豐速運員，在行人通道用膳，並聲稱已就事件作出投訴，惟此舉隨即引來大批網民熱議及圍剿，認為該網民太不近人情，反指其應具同理心，體諒速運員於疫情下仍緊守崗位，更應體恤他們的辛酸。

該網民昨於「小西灣富景花園居民聯絡組」Facebook專頁發貼，稱於富景花園第9座地下行人通道，目睹一名順豐速運員坐於通道旁邊長櫈，以手推車充作飯枱，除下口罩用膳；認為影響衛生，並聲稱已向物業管理公司及保安公司投訴。

有關貼文隨即引來大批網民狂插：「踎係樓下手推車食盒飯都要投訴，有冇諗過人哋感受？」、「有頭髮邊個想做癩痢？」。網民又指速運員於疫情下工作量大增，大家應有同理心體諒其辛酸，認為應建議為他們安排一個較私人及舒適的地方用膳，而非動輒投訴；亦有網民擔心事主此舉會令速運員可能面對扣薪等懲罰。