過渡屋「同心村」徵作隔離營　準租客搬回劏房轟港府倒行逆施

疫情下部分過渡性房屋轉成隔離設施，對一眾苦等上樓多時的基層市民來說是雪上加霜。運輸及房房局早前宣布徵用原用作過渡屋元朗東頭「同心村」為社區隔離設施，該項目原最快可於今年6月入伙，但有候選入住的市民在面試後被告知入伙日期需延長最多半年，其本身居住的月租酒店又因轉成隔離設施被迫搬遷，形容自己已是被政府迫得「走投無路」，批評政府將一眾即將搬離劏房的基層迫回劏房是「倒行逆施」。

輪候公屋11年的鄒先生，原本居於狹窄且衞生惡劣的劏房，初悉「同心村」推出時以為迎來轉機，申請後亦獲面試機會，但近日被告知由於同心村將轉為社區隔離設施，需延遲3個月至半年才能入伙。他早前因月租酒店減價乘機搬離劏房，惟搬入酒店後，該酒店被徵用作隔離設施，需要遷出。

鄒先生改到其他月租酒店，但因為太多酒店轉為社區隔離設施，令其現時租住的酒店乘機坐地起價，房租由每月約7,700港元，加至約4.4萬港元，故無法應付租金需再搬走。他坦言擔心現時可能再次遷入環境惡劣的劏房，又狠批政府防疫措施漠視部分基層市民的生活困境，「已經去到一個地步，唔知點生活落去」。

政府曾指，若過渡屋被徵用做隔離設施，已獲安排入住的家庭將獲發特惠津貼。但鄒先生因為未入伙，故不獲補償，同心村原可提供1,800伙，他相信逾千基層與其同一命運，「高官太離地，應該真係完全無考慮過呢種惡性循環」，又指同心村是為救急而快速建成，惟疫情轉壞檢疫需求愈來愈大，「政府就倒行逆施」。

香港聖公會福利協會回覆指，同心村收到約1750個申請，現正分階段抽出合資格者進行面見。由於項目正在面見階段，故暫未有受延遲入伙影響的人士數字。同心村仍未為申請者編配單位及簽訂租約，因此由政府向過渡屋項目家庭發放的特惠津貼並不適用。至於項目入伙日期則要視乎疫情發展及當局評估。