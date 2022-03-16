擔憂SEN生難應對疫情　教大講師設「網上百子櫃」遙距支援

新冠肺炎疫情嚴峻，打亂港人日常生活，特殊教育需要(SEN)的學童更難適應。教大健康與體育學系高級講師陳靖逸就在2月底開始舉辦「網上百子櫃」活動，為SEN學童提供情緒健支援。至今，已有超過100名中小學生及其家庭受惠。

陳靖逸在2月底不幸染疫，正當他感到徬徨無助之際，慶幸有家人為他安排遙距中醫診症，減輕對染疫的憂慮。經此一「疫」，他深明面對未知，難免會感到恐懼及孤立無援。

陳擔心疫情會影響SEN學童的情緒健康，而他受到遙距診症的啟發，遂舉辦「網上百子櫃」，由他和學生一對一會見SEN，每節為時約30分鐘。他通過「望聞問動」(「動」即運動)，了解學童的身心狀況，與他們分享疫情資訊，並教授居家運動及活動貼士等。一對一的面談，可助更深入了解各SEN家庭在疫下面對困境，並提供適當的支援，如遇上嚴重情緒困擾的個案，亦可及時轉介跟進。

另外，教育局早前宣布全港學校提早放暑假，為支援學生、家長及學校應對突如其來的假期，教大學生事務處舉辦「教大@HOT義工：3月童你放暑假」，招募超過40名教大生擔任小導師，為大埔及北區共20間小學提供逾30節網上暑期課堂，內容涵蓋功課輔導、伴讀、攝影修圖、魔術及摺紙手工藝等，預計將惠及超過1,000名學童及家長。