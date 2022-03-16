澳洲駐港總領事提交涉促港府放寬禁飛令　減企業及居港澳人影響

本港每日確診宗數「萬萬聲咁嚟」，外界批評港府的抗疫措施無能，而早前推出的社交距離措施，包括食肆晚上6時起禁堂食、將8國列入禁飛名單等，更令百業打柴。澳洲駐港總領事館周二(15日)在Facebook專頁貼出一段予居港澳洲人的通知，提到總領事華怡德(Elizabeth Ward)已敦促港府，重新考慮現時對澳洲航班的「熔斷機制」決定，並指措施對澳洲企業及被迫分隔的家庭造成一定影響。

華怡德表示，現時對於香港或澳洲都是一個極具挑戰性的時期，隨着香港疫情發展，明白對於居港的澳洲居民來說，無論未來決定繼續留下或是離開都是相當艱難的決定，而領事團隊已密切監察澳洲航空公司座位，確保有足夠位置讓有需要的居民能返回澳洲。

華怡德又提到，最近幾星期已向香港政府進行交涉，關於兒童在醫院留院期間，被安排與父母分離而表達強烈關注，並重申並不希望在違背兒童的意願下，將兒童與父母或監護人分開。領事團隊會繼續與國際學校保持聯繫，希望教育局可以讓學校自行決定上課安排。華怡德稱已向港府轉達最新澳洲控制疫情資料，希望可作參考。

港府早於今年1月8日實施地區性航班熔斷機制，禁止來自8個國家包括澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國來港的民航客機着陸香港，並禁止曾逗留該8個國家的人士登上任何客機來港，包括轉機，有關措施暫時延長至下月20日。