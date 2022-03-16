私院千張病床收公院病患　何兆煒：已加快轉介冀獲處口服藥治療

新冠肺炎蔓延全港，公院不勝負荷，香港私家醫院聯會昨(15日)發聲明，指13間私家醫院決定撥出1,000張病床及相關人手，接收醫管局轉介的病人，主要容納非新冠病人，以應付第5波新冠疫情。聯會主席何兆煒今早(16日)在電台節目表示，私家醫院無太多負壓病床及通風設備，故主要接收公院轉介的非確診患者，但亦有部分私院已經聯絡醫管局，要求協助改裝設施以處理確診病患，其中浸會醫院今日起為患者提供門診服務，私家醫院亦期望可處方新冠口服藥，詳情要等醫管局安排。

何解釋，13間私家醫院撥出的1,000張病床，約佔各間醫院2成床位，目前已加快與醫管局的轉介過程。對於有意見要求私院應撥出2,500張病床，何承認病床愈多愈好，因為私院的服務若飽和，病人最終都要回到公立醫院。他表示，現時私院亦有員工感染及隔離，實際當值的員工只有約6成，當中2成人負責處理醫管局轉介病人，所以必定會影響其他服務，包括需減少3分1私家病人入院。