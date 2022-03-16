西貢麵包師傳遭刀手追斬　揭「點錯相」代胞弟受罪

西貢昨日(15日)凌晨約5時發生傷人案。一名姓鄭(58歲)男子返回西貢海傍廣場2號，一間麵包店準備開工時，遭3名兇徒埋伏斬傷。事主眼及手腳受傷，由救護車送院後，目前情況穩定。消息指，鄭男與其胞弟體形、外貌相似，初步不排除有人被「點錯相」，代胞弟遇襲受傷。

據了解，事主胞弟疑有黑幫和勝和背景，曾與人合組「標會」，並向一同門男子借出數十萬港元以抵賭債，未料對方一直拖欠未還，有人追債時公開張貼街招，懷疑因而令對方感到「被落面」不滿，遂召來案中刀手報復斬人，惟因人有相似而誤傷事主。

案發後約11分鐘，有休班警員在壁屋巴士站對開，發現一輛可疑私家車，車上一名男子落車並企圖燒車，警員遂通知上峰增援，並截獲一名姓梁(37歲)男子。警方經調查後相信他與傷人案有關，遂以涉嫌「傷人」及「縱火」將他拘捕帶署，黃大仙警區反黑組正追緝其餘涉案刀手歸案。

根據資料，「標會」為一種民間自發的集資活動，由「會頭」與各會員合資，向有需要的人借貸，從而賺取利息，屬於舊年代的一種信用貸款互助會，惟參與者不受法律保障，以往不時發生「會頭」夾帶私逃事件。