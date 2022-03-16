稻香5分店今重開　茶客闊別兩周湧往　「2人一枱唔使迫」

因應本港疫情嚴峻，加上早前政府進一步收緊社交距離措施，稻香集團宣布全線分店暫時停業。集團昨日(15日)表示，5間分店由今日(16日)起將恢復堂食及外賣自取服務。東網記者於今早8時許到位於粉嶺碧湖花園的稻香酒家觀察，發現酒家今早重開後隨即有不少茶客如常前來歎早茶。大部分茶客均表示，於闊別兩星期後，終於能重返酒家而感到特別開心，又指「呢到唔使同人迫。」

今早粉嶺碧湖花園的稻香酒家重開後，發現不少茶客一如既往前來飲早茶，茶客於進入酒樓時亦需要掃描「安心出行」及「針卡」，期間有酒樓職員在旁協助。至於酒樓內，則未見爆滿，大概有6至7枱客，茶客亦有遵守最新的防疫措施，期間維持2人一枱，食物未到時，茶客亦有佩戴口罩。

茶客黃女士表示，過往每日都有歎早茶習慣，惟自停業後，已經兩星期沒在這飲茶，「呢段時間都有幫襯其他酒家」，故對於今日酒樓終於重開而感到開心，又指「呢到唔使同人迫。」當中更不乏是「熟客」，邱先生表示，已經光顧了十多年，又指過去兩星期未能於稻香歎早茶而感到不太習慣；陳先生更表示，由搬入粉嶺碧湖花園後已經20多年起計算，已經幫襯了20多年，又指每朝到酒家飲早茶已成習慣，停業期間需到另一間酒樓繼續歎茶而感到少許麻煩，對於酒家重開感到開心及舒服一點，因為終於不用四周圍去。

中式酒樓飲食集團稻香集團早前於社交媒體宣布，因應疫情嚴重，為保障顧客和員工健康及安全，稻香集團全線分店由2022年3月1日起暫時停業。直至昨日，稻香集團表示部分分店將於今日起恢復堂食及外賣自取服務，包括天水圍天瑞商場、粉嶺碧湖花園商場、屯門海趣坊、青衣城及將軍澳新都城。堂食時間則由上午7時至下午4時，外賣自取服務至晚上6時半止。