內地再添48宗香港輸入新冠　抵珠海人士加強檢測

內地多個省市周三（16日）合共通報前一日新增48宗從香港輸入的新冠確診及無症狀感染病例，其中29宗由廣東省深圳市報告。珠海近日因應疫情調整防控措施，建議前往當地的外地人入境後檢測和自我觀察，也對上崗和入住酒店提出要求。

廣東省衞健委通報新增21宗境外輸入確診，當中19宗由香港輸入，分別為深圳14宗、珠海4宗、江門1宗。另新增38宗境外輸入無症狀感染個案，21宗自香港輸入，包括深圳15宗，珠海4宗，中山、江門各1宗。

上海市和北京市各通報2宗從香港輸入確診病例，四川省新增3名確診患者和3名無症狀感染者，均由香港前往成都後隔離期間發現。

珠海衞健局副局長黃芸周二（15日）指，該市要求外地來（返）珠人員24小時內開展一次核酸檢測，建議在完成落地檢48小時之後，再自行到就近採樣點檢測一次，自我觀察14天。為加強對外地來珠人員的排查，全市所有酒店（包括公寓、民宿等）要主動查驗入住旅客24小時內核酸無感染證明。市內所有室內場所從業人員上崗前需進行一次核酸檢測，上崗後再落實「七天兩檢」的核酸檢測措施。