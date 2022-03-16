院舍日薪近2000元聘本地護理員　僅20人上崗

安老業界人手因院舍疫情爆發而嚴重不足，早前勞工及福利局副局長何啟明曾協助業界緊急聘請護理員，稱收到約2,000人查詢，安老服務協會主席陳志育表示，是次招聘是為院舍尋找「替假人手」，日薪最高可達1,940港元，但不少人聽聞需要照顧確診長者後退縮，目前僅20人上崗工作。

陳志育指，以雙倍薪酬招徠，收到約2,000人查詢，院舍方面接觸當中300人，當中一半以上人得悉工作需要照顧確診長者即「打退堂鼓」，只能在剩餘的人當中揀選50人參與2天的護理員課程，以及兩天的院舍實習，惟期間不斷有人退出，最終僅20人成功上崗。

陳又稱，計劃本身旨在協助院舍尋找「替假人手」，故以高價吸引疫情中想轉行、無院舍照顧經驗的人，希望他們接受培訓後可紓緩院舍人手不足問題，雖然開出的高價十分吸引，招聘方面亦投入不少成本，但本地仍難以尋得合適的人手。

另外，香港安老服務協會執委李輝今日(16日)在電台節目表示，社會福利署招聘內地照顧員來港，但隨着內地爆發疫情、深圳「封城」、照顧員被禁足，影響來港進度，加上部分內地照顧員不願離鄉別井，預計最終難以達到招聘1,000名照顧員的目標。

李又指，政府在社區設立長者暫託中心，吸引部分在安老院舍的照顧員應徵，令安老院舍的人手更緊張，而目前只有小部分安老院舍參與閉環管理，當局要求參與的院舍要提供1個月的員工當更安排，但院舍面對人手緊張，人員流動大，有關要求是不切實際。