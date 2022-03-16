2.26至3.5收逾18.4萬宗快測申報　政府：仍未可放寬社交距離措施

本港疫情未止，行政長官林鄭月娥今早(16日)繼續召開抗疫記者會，指雖然核酸檢測結果準確，惟需要人手採樣及時間，故政府於上月26日接受快速抗原測試後，至本月7日才推出快測申報系統平台。她表示，自上月26日至本月5日期間，收到184,390宗快測申報，本月3日為確診高峰期，認為目前仍未可放寬社交距離措施。

她表示，確診數字近日處於高位平台期，但絕不能掉以輕心，政府自第5波疫情開始後加強污水檢測，現時每天採取約110個污水樣本，包括30個臨時監測點。另外，政府亦從八達通卡在公共交通工具的使用情況所反映的出行趨勢，在第5波開始流動量下跌，惟過去一星期人口流動有輕微上升趨勢，故再次呼籲市民減少外出，切勿鬆懈。

在支援長者染疫情況方面，林鄭指政府已購入足夠的口服藥物，並囑咐醫管局「唔使慳住用」，藥物將會分發給私家醫院。她又指，政府正大幅就增加長者暫托和隔離中心，而港灣道體育館將會在今日投入服務，本月21日將啟用啟德郵輪碼頭隔離中心，而洪水橋部分方艙設施約200個床位亦會改裝為接收輕症的長者患者。另外，她指政府正多管齊下聘請照顧人員，本地應徵人數亦踴躍，當局正處理申請。她又提到，快測包市場供應充足，價錢相宜，港府亦派發了800萬個快測包。