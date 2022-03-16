立會通過逾2千億臨時撥款　鄧家彪：不應派消費券予永久離港者

立法會今日(16日)召開大會，審議根據《公共財政條例》動議一項擬議決議案，議決批准將一筆不超逾約2705億港元的臨時撥款，以便在新財政年度開始前，政府有足夠資金繼續提供公共服務，當中包括新一輪消費券計劃，涉款664億港元，以及120億港元的防疫抗疫基金，決議案最終在無人反對下獲得通過。

議員盧偉國指撥款有迫切需要，他以工程業界為例，在疫情下飽受供應鏈短缺及成本增加等問題，令工程制度滯後，因此通過議案有助解決目前困境。社福界議員狄志遠指政府可更有效善用資源，包括制訂疫情藍圖及目標，同時要掌握民情，指直接派錢給市民較有成效。

議員鄧家彪強調有大筆撥款用於抗疫，指政府日後應詳細交代開支內容，而他亦指現時有很多市民已選擇永久離開香港，他們如何使用消費券亦成疑，因此不應該再派發消費券給他們，政府亦可從中節省3至4億港元開支。

此外，大會上亦通過由議員梁美芬動議的延展附屬法例修訂期限的擬議決議案，將《釋義及通則條例》(第1章)第34(2)條所提述的附屬法例修訂期限根據該條例第34(4)條延展至下月6日的會議。