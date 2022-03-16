「光復元朗」變警民衝突　發起人提堂擬認組織罪

曾於2019年7月申請在元朗遊行、被警方發出反對通知書的「光復元朗」行動發起人鍾健平，在當年7月27日元朗發生大規模警民衝突後被拘捕，同年8月底拒絕續保候查。事隔2年後，鍾被正式落案，控以組織及參與未經批准集結2罪，案件今天（16日）在區域法院提訊。控方指與辯方已達成認罪協商，鍾擬承認組織未經批准集結一罪，餘下一罪則待鍾同意有關案情後將申請存檔法庭。法官遂將案件押後至4月11日以聽取鍾的答辯，屆時將由法官胡雅文處理，期間鍾續須還押。

41歲被告鍾健平，報稱公關人士，他今因疫情及懲教署的相關措施而未有到庭，其代表律師則表示已索取指示，並確認已與控方達成協商，今天亦沒有保釋申請。被告被控1項組織未經批准集結及1項知情地參與未經批准集結，他擬承認首罪。控罪指被告於2019年7月26日至27日，在香港違反《公安條例》第13條而組織1個公眾遊行；及在無合法權限或無合理辯解的情況下，明知而參與該遊行，而根據《公安條例》第17A(2)(a)條，該遊行屬未經批准集結。

案件編號：DCCC 842/2021