立會二讀僱傭修訂條例　檢疫或隔離令缺勤可視為病假

羅致光表示修訂《僱傭條例》是在公共健康及僱員之間取得平衡。

立法會大會今日(16日)動議二讀《2022年僱傭（修訂）條例草案》和《2022年收入（稅務寬免）條例草案》，稍後交由立法會內務委員會審議。當中建議修改僱傭條例，指明僱員因遵守第599章規定，缺勤時可獲疾病津貼，僱主亦不能無理解僱，而僱員在未有提供充分醫學理由下拒絕接種疫苗被解僱，亦不被視為無理解僱。

勞工及福利局局長羅致光表示，希望從法律角度釐清因抗疫措施引致的僱傭事宜，在保障公共健康及僱員之間取得平衡。當中《僱傭條例》會有3項主要修訂，包括僱員因遵守第599章的規定，例如檢疫或隔離令，以致活動範圍受限制，缺勤期間可視為《僱傭條例》下的病假日，而符合條例所訂明相關資格的僱員可享有疾病津貼，有關的證明可包括電子形式的文件。

此外，第2項修訂是清楚訂明僱員按第599章規定以致活動範圍受限制而缺勤，僱主因此解僱他們或更改他們的僱傭合約條款，都不是正當理由。受影響的僱員可就不合理解僱或不合理更改僱傭合約條款提出補償申索。而第3項修訂是清楚訂明僱員經僱主要求後，在未有提供充分醫學理由下拒絕接種疫苗，如因而被解僱，並非不合理解僱。

他亦強調此條款設有日落條款，當新冠疫情受控及疫苗接種不再構成公共健康重大考慮時，將予以廢除。

財經事務及庫務局局長許正宇指稅務寬免條例草案的目的，是落實2022/23年度《財政預算案》所建議的稅務寬減措施，當局亦已向立法會發出文件解釋內容，寬減建議有助減輕稅務人的負擔，刺激本地消費及令企業有更多可動用資金，有助紓緩疫情對民生和經濟活動造成的衝擊。