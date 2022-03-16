政府擬精簡發展程序　制訂法定圖則由17個月減至9個月

精簡發展的法定程序討論多年，計劃有新進展。發展局今(16日)向立法會提交文件，表示正考慮設法縮短城市規劃委員會制訂法定圖則所需時間，由17個月壓縮至大約9個月，並預計於今年內向立法會提出條例修訂草案。就壓縮程序當中包括，考慮在城規會制訂圖則過程中，只邀請公眾作一輪申述，並容許以預錄影片形式申述。同時，亦考慮在大型道路、鐵路計劃和所有填海工程，處理反對意見的法定時限同樣由17個月壓縮至9個月。

此外，政府亦會研究，將收回及清理土地程序提早約18個月完成，措施包括提前處理反對意見、以及在《收回土地條例》明確指明及清晰賦權政府，可毋須等待有關工程獲批撥款，也可開始收回土地及發放補償。

議員劉國勳指整體贊成上述建議，認為原先需用20年時間構建的「北部都會區」，可壓縮至10年時間，及將規劃過程減少2年至2年半時間。惟他同時提出，就擴大《道路（工程、使用及補償）條例》和《鐵路條例》下「小型工程」的範圍事項，他認為發展局應仔細交代何謂小型工程，以免出現利用小型工程包裝大型工程的情況，又舉例指增加或減少車站都屬重大改動，應交代清楚是否屬小型工程範圍內。

另外，發展局提出研究《收回土地條例》毋須等待有關工程獲批撥款，亦可開始收回土地及發放補償，劉建議局方應劃一收地標準及價格。