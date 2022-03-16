居家隔離確診者投訴疑收不合格血氧儀　物資包派發太遲

疫情爆發至今，數十萬確診者只能依靠政府派發的抗疫物資包度過居家隔離，食物及衞生局局長陳肇始早前指，物資包會加入止痛退燒藥及血氧儀，惟東網今日(16日)仍接獲多名正在居家檢疫的讀者投訴，斥政府派物資包「慢半拍」，又指內裏的藥物嚴重不足，亦質疑所謂的血氧儀能否達標準規格。有讀者更投訴當局派發物資時沒有作任何通知，以致屋外數個物資包內的藥物被鄰居偷走。東網已向當局查詢，正待回應。

市民王先生表示，於本月12日經快速檢測後發現確診，3日後接獲政府寄出的抗疫物資包，物資包內分別有口罩、6個快速抗原測試包、探熱器、1盒連花清瘟膠囊、10粒止痛退燒藥及血氧儀。他指，其家中亦有血氧儀，故同時使用了2個血氧儀作測試，發現家中血氧儀測出讀數為96，屬正常水平；另一邊箱，政府派發的血氧儀則測出86，屬不正常水平，反映2個血氧儀所測出的血氧指標誤差非常大，他質疑包內的所謂血氧儀有違合適規格。

從事殮房工作的王先生，指對血氧讀數有所認識，稱正常平均指標為95或以上；若讀數低於95以下，意味輕微缺氧，需要聞至少1度氧氣；若低於90以下，代表病人出現缺氧，需要呼吸機支援，甚至或需要即時急救。王擔心，若其他市民接收政府派發的血氧儀後，誤以為血氧讀數過低而不知所措，以致胡亂報警叫救護車，會進一步加重醫療系統負擔，認為當局應重新審視已派發或未派發的血氧儀規格。

至於藥物方面，王亦投訴物資包內的藥物不足，擔心發燒會持續多日，形容「得果10粒止痛退燒藥，夠邊個食同夠食幾耐？」另外，他指包內欠缺其他藥物，因為喉嚨發炎、咳嗽、喉嚨痛亦是一般的新冠病徵，認為物資包在增加止痛退燒藥之餘，亦可加派止咳，及消炎藥。他又批評，確診3日後才獲派發物資包，形容政府是「慢半拍」。

另外，市民周先生同樣斥責政府派發物資包太慢，於確診一周後才收到物資，以致他前後需花費逾千港元在抗疫物資上，包括20盒清溫膠囊及10多個快速檢測包。另外，他更投訴當局派發物資時，在沒有作任何通知下便離去，要到他需出門時才得知，惟屋外數個物資包內的藥物，包括2排止痛退燒藥、2盒清溫膠囊懷疑已被鄰居偷走。