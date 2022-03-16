專家料絕大部分市民需打第4針　輝瑞口服藥混西藥或掀不良反應

在港府谷針下，本港首2針的接種率已分別達到9成及8成。身兼新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人的港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今日(16日)稱，相信大部分人最終需要打第4針新冠疫苗，當中包括免疫系統受損、曾接受器官移植或化療等人士。另有專家認為，新冠患者應向醫生提供正在服用的西藥資料，助醫生評估其是否適合處方輝瑞口服藥。

孔在電視節目表示，不同藥廠正就新疫苗進行研究，期望與Omicron脗合的第2代疫苗可在下半年面世。至於打針方面，他認為目前已打3針的市民，中和抗體及免疫力可維持半年至一年，短期內不用再打加強劑；惟免疫系統受損、曾接受器官移植或化療的人，則或需打第4針。

默沙東及輝瑞藥廠的新冠口服藥已開始供病人服用，孔強調有關口服藥要在病發的5天內服用，假如確診病人為長期病患，正服用其他藥物，醫生會作出臨床評估後才決定處方口服藥。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今在電台節目亦表示，輝瑞的口服藥會與其他藥物產生相互作用，或會引起危及性命的不良反應，因此患者應先向醫生提供正在服用的西藥、健康產品等資料，協助醫生評估是否適合處方輝瑞口服藥。他又指，政府購入的2款新冠口服藥提早到港，相信供應充足，他亦同意醫管局優先考慮處方輝瑞藥物，並引用數據指，能減低入院及死亡風險近9成。

崔續指，醫管局則會按臨床指引及病人情況，為公立醫院住院的病人及指定診所的合適新冠病人，處方以上2款新冠口服藥。當局早前公布其詳細使用標準，患者需為尚未打齊針的高風險人士、年齡需過70歲或有高風險因素，例如有糖尿病及免疫功能低下等情況。另外，由於藥物未經註冊，患者需填寫服用藥物的同意書。