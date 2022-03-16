逾30私人診所拒發免打針證明　新冠康復者遠赴坪洲方獲發

港府上月實施「疫苗通行證」，市民須接種新冠疫苗後，方可前往商場、食肆等指定地點。但由於確診者康復後需至少90日才可打針，不少人均苦惱如何獲得豁免疫苗接種的證明文件。有網民近日在社交平台分享其經歷，稱其親身致電逾30間私人診所，都沒有醫生肯發出證明；最後花費兩周時間經醫管局的手機程式預約，才獲派至坪洲診所獲發證明。

網民趙太前日(14日)在其專頁「趙c9廚房 Chiu's Kitchen」發文指，她和老公於早前都曾確診新冠肺炎，但康復後因應「疫苗通行證」，需疫苖接種醫學豁免證明書以證二人痊愈後已毋須打第一針。趙太表示曾從其他康復者獲悉，大部分指定診所醫生或會批出假紙及豁免書，但要先預約指定診所。不過，她提到自己從隔離期間已致電當局指定的診所詢問，後者只表示「醫生只會治療，唔會發出任何豁免或證明書」。

趙太直至康復後，曾親身致電超過30間政府指定的私人醫生診所，「都無一間肯寫」。她又指，有康復者曾向她分享，有醫生需收費900至1,200港元，才會寫一張豁免證明。而她經不斷嘗試，在2星期內不斷致電政府普通熱線，最後透過醫管局手機應用程式「HA Go」成功預約到位於坪洲的診所。她和丈夫當日只需向醫生交代曾確診、提供確診的SMS訊息，對方諮詢部分資料後便批准豁免證明書，費用為50港元，有需要更可開藥。

趙太最後批評，政府政策朝令夕改，令到好多康復者均無所適從，「真係需要耐性同少少運數去預約」，她相信日後將有更多普通門診轉為指定診所，恐怕將更難預約。有關貼文引起不少網民關注，惟有人憂慮屬於離島的坪洲診症量有限，不排除會有太多人為了申請豁免證明而湧入島上，在影響當地居民的同時，或再次掀起新一條傳播鏈。