高透氣口罩有助減低疲勞　運動時心率呼吸率亦較低

在新冠肺炎疫情肆虐下，口罩與生活已密不可分，市民除了注意防護效能外，亦要關注口罩的透氣度，以免影響呼吸及健康。職業安全健康局與香港理工大學康復治療科學系，今日(16日)發布口罩透氣度對體力勞動者生理影響的研究，發現高透氣口罩令他們的心率及呼吸頻率較低，疲勞感減低，而勞動過後心率及疲勞回復正常需時亦較短。

理大康復治療科學系於市面上購入高及低透氣度的不織布口罩及納米口罩，並邀請15至30名市民進行3階段測試，測試不類型口罩於運動時、室內或室外體力工作時對佩戴者生理反應的影響。結果發現，低Delta P(壓力差)，即更大透氣性的口罩對佩戴者的生理負擔較輕。測試者在模擬工人搬運貨物來回10米，佩戴低Delta P平面熔噴不織布口罩的來回搬運次數最多，達約87個來回，反之佩戴高Delta P平面熔噴不織布口罩的測試僅得約79來回，相差8個來回。

而運動後心率亦顯示，低Delta P立體熔噴不織布口罩佩戴者的心率最低，約150.1bpm，即每分鐘跳動約150次，同時僅需約22分鐘便能回復正常心率，而高Delta P平面熔噴不織布口罩佩戴者的心率最低，約161.5bpm，亦需26分鐘才能回復正常心率。

另外，不論口罩內濕度、呼吸阻力、疲勞感與整體不舒適度，低Delta P立體熔噴不織布口罩的評分最低，即較少相關問題，反之，高Delta P平面熔噴不織布口罩的評分最高。

職安局首席顧問楊冠全表示，市民應更注重口罩的透氣度，鼓勵僱主為選購防護效能及透氣度較佳的口罩，指有助提升生產力。楊又指，上月於市面搜查的49款口罩中僅得2間生產商列明口罩的透氣度，認為情況有待改善，建議生產商列明透氣度Delta P值，稱此將為口罩另一賣點。