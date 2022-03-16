伊院5小時接收60新冠患者　形容疫情如長跑冀見終點

已轉為定點醫院的伊利沙伯醫院，接收照顧新冠確診者的壓力仍處高水平，該院近日接受內媒訪問時表示，由於新冠患者不斷增加，雖然醫院有9個骨科病房於兩周前已開始改裝，目前已完成並正接收新冠病人，但每5、6小時內，便有30個急症病患，而經過兩周的適應及程序優化後，現時4至5小時可接收60名患者。伊院形容這場疫情如同馬拉松，只要過程中有人接力，總有一天會跑完它。

伊院指出，隨着收治新冠病患的數量大增，院內幾乎所有專科病房均已轉為接收新冠病人，對大多數醫護人員來說，除了急劇提升的工作量，更大的挑戰來自於對新環境與新標準快速適應的需要。該院續指出，所有醫護均主動留到凌晨12點，因大家都知道晚上只有2名護士，不可能去接收這麼多的新病人，故很多都自發地留下來幫忙，令近來醫院的收治速度和效率都大幅提高。

對於病人家屬難以到院探訪，院方稱明白病患家人的憂慮和擔心，故亦設法讓患者與家人在網上見面，或將患者資訊傳達予家屬，以撫慰家屬的心情，但為保障家人安全，前線醫護人員一般會選擇住在醫院宿舍或是酒店，甚至有醫護一直奔波抗疫前線，與家人見面甚少。