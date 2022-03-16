今增29272確診　呈報平台佔14818宗

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(16日)新增14454宗經核酸檢測確診個案，其中宗為輸入病例，其餘屬本地感染；另錄得14818宗經呈報平台登記及成功確認。因此今日共新增29272宗個案，第5波個案累計962,581宗。張續指，醫管局增278宗死亡個案，當中61宗為早前的個案。

核酸檢測確診個案中，11宗為輸入病例，當中分別由新加坡、印尼、泰國等地抵港。另外，核酸個案中，2,906宗個案由醫管局確診，9,925宗由私家化驗所及或社區檢測中心直接確診，餘下1,623宗則宗由衞生署公共衞生化驗服務處確診，當中沒有人懷疑感染Delta變種，另有189宗疑染Omicron，餘下的1,400多宗未完成或病毒量不足未能進行基因排序。

本港新增278宗死亡個亡個案，當中217宗昨日(15日)離世，涉及124男93女，年齡介乎35至105歲，當中有125人來自院舍，151人未曾接種疫苗、41人已打一針、21人打兩針，4人已打3針；198人為65歲人上長者。61人較前早前離世，為3月8日至14日期間的呈報死亡個案，涉及34男27女，年齡介乎42至105歲。另有1人不在醫管局設施離世，為53歲男性，患有腎衰竭，隔日需洗腎，染疫後在家離世，至今合共15人不在醫管局設施離世。